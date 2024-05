Johan Børseth sendte Malvik/Hommelvik i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare to minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-1.

Malvik / Hommelvik økte ledelsen

Malvik/Hommelvik doblet ledelsen da Johan Børseth satte inn 2-0 fire minutter etter pause. Etter 70 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Erik Fossland Brattås reduserte til 1-2. Sander Myhre Steinvik sørget for at resultattavla viste 3-1 like etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-3.

Malvik / Hommelvik topper tabellen

Etter søndagens kamp er Namsos nummer fem på tabellen med ni poeng, mens Malvik/Hommelvik er på topp i serien med 16 poeng.

Espen Einvik var dommer.

I neste runde skal Namsos måle krefter med Egge/Sørlia 1. juni, mens Malvik/Hommelvik møter Strindheim samme dag.