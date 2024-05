Viljar Fiske Kvande sendte Surnadal foran da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutters spill, og Sander Smevoll scoret og doblet ledelsen for Surnadal etter 27 minutter. Ola Bjerkenes reduserte til 1-2 for Lillestrøm 2 tre minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Hjemmelaget kunne juble til slutt

Noen minutter ut i andreomgangen sørget Leandro Neto for at lagene var like langt med sin 2-2-scoring. Han hadde nylig entret banen. Markus Edner Wæhler sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 3-2-målet etter 73 minutters spill. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-2.

Lillestrøm 2s Christopher Kjensteberg og Harald Woxen fikk se det gule kortet. For Surnadal fikk Lars Mogstad og Tore Bæverfjord gult kort.

Lillestrøm 2 klatrer til tiendeplass

Etter søndagens kamp er Lillestrøm 2 på tiendeplass på tabellen med ni poeng, mens Surnadal er nummer tolv med sju poeng.

Kjartan Øxseth var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. juni. Lillestrøm 2 skal spille mot Orkla, mens Surnadal møter Mosjøen.