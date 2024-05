Lyngdal tok ledelsen etter 34 minutter, men like etterpå scoret Fredrik Hoyer-Sørensen for Donn. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Donn var suverene i andre omgang

Gustav Fredheim Bjorvand sendte Donn i føringen etter 57 minutters spill, og Donn-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 tre minutter senere. Henrik Klev satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter før slutt, og Finn Brage Storesletten Sødal økte ledelsen da han satte inn 5-1 fem minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-1.

Marcus Ingebretsen-Rottem fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til andreplass

Før møtet med Donn G15 hadde Lyngdal vunnet fire kamper på rad.

Etter fredagens kamp ligger Donn på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Lyngdal er på tredjeplass med tolv poeng.

Dahir Mohamed Dahir var kampleder.

Lyngdal prøver seg mot Flekkefjord 2 29. mai, mens Donn spiller neste kamp mot Våg 3 tre dager senere.