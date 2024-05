Harald Valen Heggemsnes sendte Spjelkavik 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men etter kun fire minutter utlignet Abdel Rahman Radwan Alaswad for Sykkylven 2. Adrian Selimovic Volstad sendte Spjelkavik 2 foran på nytt da han satte inn 2-1 tre minutter senere, men etter tolv minutters spill scoret Alfred Hoel Aure for Sykkylven 2. Oliwier Hubert Karpinski ga vertene ledelsen to minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Målbonanza etter hvilen

Theodor Sætre Bonesmo gjorde 4-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Kenzo-Mahoro Maroha la på til 5-2 for samme lag da det var spilt et kvarter av andre omgang. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da Sigve Elias Holmen Svindseth satte inn 6-2 for vertene, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sykkylven 2-spilleren satte inn 7-2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-2.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp ligger Sykkylven 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Spjelkavik 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Marcus Andreassen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Spjelkavik 2 spiller neste kamp mot HaNo/Lepsøy/Harøy 31. mai, mens Sykkylven 2 møter Stranda 14. juni.