Kasper Pettersen sendte Randaberg i ledelsen etter 33 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Hjemmelaget kunne juble til slutt

Eskil Mork Fjørstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Vardeneset 2s Nilsson satte inn et straffespark etter 58 minutter. Dermed endte oppgjøret 2-1.

Lasse Hjøllo Selvåg (Randaberg G17) og Brede Garbo Småmo (Vardeneset 2 G17) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det stoppet Vardeneset 2s tapsrekke. Laget hadde ikke tatt poeng på sine tre siste kamper.

Etter torsdagens kamp er Vardeneset 2 på sjuendeplass på tabellen med tolv poeng, mens Randaberg er nummer fire med 15 poeng.

Ivan Vasilievich Borisov dømte oppgjøret.

I neste runde skal Vardeneset 2 måle krefter med Viking 3 28. mai, mens Randaberg møter Hinna 2 samme dag.