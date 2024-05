Vindbjart 2 tok ledelsen ved Camilla Breilid etter 15 minutter, og rett etterpå fikk Vindbjart 2 straffespark. Eli Sofie Sandnes scoret fra krittmerket. Etter 19 minutters spill scoret Vindbjart 2-angriperen sitt andre mål da hun gjorde 3-0, og Sofie Godtfredsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vindbjart 2. Sofia Smevoll la på til 5-0 for Vindbjart 2 tre minutter senere, og samme lag økte ledelsen da Rahel Nyriarukundo satte ballen i nettet etter 28 minutter. Dermed var stillingen 6-0. Camilla Breilid scoret igjen da hun gjorde 7-0 like etterpå, og samme lag rykket ytterligere ifra da Nyriarukundo økte ledelsen noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 8-0.

Var suverene i andre omgang

To minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Anna Synøve Neset satte inn 9-0 for samme lag, og Eli Sofie Sandnes laget hattrick da hun ordnet 10-0 tre minutter senere. Vilde Nyseth Leonardsen økte ledelsen da hun satte inn 11-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Eli Sofie Sandnes økte ledelsen for vertene da hun satte inn 12-0 ni minutter etter pause. Leonardsen scoret sitt andre mål da hun gjorde 13-0 ni minutter senere, og Eli Sofie Sandnes scoret sitt femte mål i kampen da hun gjorde 14-0 seks minutter før slutt. Rett etterpå la samme spiller på til 15-0 for hjemmelaget. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 15-0.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Vindbjart 2 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Hisøy ligger på åttendeplass med null poeng.

Thor Øyvind Montanares Rustad var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hisøy måle krefter med Gimletroll, mens Vindbjart 2 møter Vigør.