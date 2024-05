Eirik Selven sørget for at Stjørna/HIL/Fevåg fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare to minutter, og etter et kvarter doblet Odin Bugten Aune ledelsen til Stjørna/HIL/Fevåg. Åfjord reduserte til 1-2 ved Ivan Leander Wilmann ni minutter senere. Stjørna/HIL/Fevågs Aron Karsten Walseth Arntzen scoret på straffe fem minutter før sidebytte. Illia Tarnavskiy gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-3.

Åfjord hadde grunn til å juble mot Stjørna / HIL / Fevåg

Van Der Val sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 ett minutt etter hvilen, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 4-3 etter 52 minutter. Selven sørget for balanse i bortelaget-regnskapet da han satte inn 4-4 etter 63 minutters spill. Åfjord tok ledelsen igjen ved Jesper Strøm fire minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-4.

Topper serien

Åfjord har fire seirer på sine fem siste kamper.

Etter mandagens kamp er Åfjord nummer én på tabellen med 15 poeng, mens Stjørna/HIL/Fevåg er på fjerdeplass med ni poeng.

Tobias Menes Martinsen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Åfjord spiller neste kamp mot Ørland 2 1. juni, mens Stjørna/HIL/Fevåg spiller mot Fosen tre dager senere.