Stian Lillebudal sendte Leik 2 foran da han satte inn 1-0 etter bare ni minutters spill, og Flisen scoret og doblet ledelsen for Leik 2 et kvarter før pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Gauldal / Trønder-Lyn 2 pådro seg utvisning

Noen minutter etter sidebytte ble Gauldal/Trønder-Lyn 2s Thomas Fjærli sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort, og Flisen la på til 3-0 for Leik 2 ett minutt etter hvilen. Samme mann laget hattrick da han ordnet 4-0 fem minutter senere, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Leik 2 etter 56 minutter. Et kvarter før slutt fikk Gauldal/Trønder-Lyn 2 straffespark. Jonas Søreid satte inn 1-5-målet. Flisen scoret sitt femte mål da han gjorde 6-1 like etterpå, og Jon Marius Svegård satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-1.

Leik 2s Stian Lillebudal fikk se det gule kortet. For Gauldal/Trønder-Lyn 2 fikk Pål Erik Lund gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter mandagens kamp ligger Leik 2 på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Gauldal/Trønder-Lyn 2 er på tiendeplass med null poeng.

Ketil Krogstad dømte oppgjøret.

Gauldal/Trønder-Lyn 2 spiller mot Tylldal 1. juni, mens Leik 2 spiller neste kamp mot Sokna to dager senere.