Etter 40 minutters spill tok Namsos ledelsen ved Julian Petterson Laugen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Direkte rødt kort til Steinkjer 2

Etter 52 minutter doblet Milan Nikolai Elverum Furre ledelsen til Namsos. Thomas Albertsen (Steinkjer 2 G16) ble vist det røde kortet etter 63 minutters spill, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Heine Geving Ørjasæter satte inn 3-0 for Namsos. To minutter senere fikk Namsos straffe, og Martin Marino Eriksson scoret 4-0-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-4.

Benjamin Lillemark Visth (Steinkjer 2 G16) og Kasper Hjertvik (Namsos G16) fikk begge gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Namsos har vunnet tre bortekamper på rad.

Etter lørdagens kamp er Steinkjer 2 på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Namsos ligger på andreplass med 15 poeng.

Svein Egil Hauge var kampleder.

I neste runde skal Steinkjer 2 måle krefter med Verdal 29. mai. Namsos møter Ranheim 2. juni.