Aleksander Glastad sendte NTNUIÅ 2 foran da han satte inn 1-0 etter 18 minutters spill, og Abduljabbaar Mohamoud Ismail Hir doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

HaNo hadde grunn til å juble mot NTNUIÅ 2

Etter 62 minutter var NTNUIÅ 2 uheldig og satte ballen i eget nett. Nicolai Norvoll Longva sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 sju minutter senere, og HaNo fikk et forsprang da Julian Nogva Vedeld satte inn 3-2 da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-2.

HaNos Nicolai Norvoll Longva og Noah Lausund Klokk fikk se det gule kortet.

Fortsatt på andreplass

HaNo har vunnet alle kampene denne sesongen.

Etter lørdagens kamp ligger HaNo på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens NTNUIÅ 2 er på tredjeplass med ni poeng.

Arild Vegsund var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. HaNo bryner seg på Emblem 2 29. mai, mens NTNUIÅ 2 spiller neste kamp mot Herd 2.