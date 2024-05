Joar Høviskeland sendte Askøy tidlig i føringen, og etter et kvarters spill doblet Askøy ved Jahren. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-0.

Sikret poengdeling

Håvard Vatland Karlsen reduserte for Os noen minutter ut i andre omgang, og Mathias Aastvedt Dahl utlignet etter 70 minutter. Daniel Kvalvågnes sendte Os i ledelsen etter 90 minutters spill, men Jahren sørget for balanse i Askøy-regnskapet da han satte inn 3-3 rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Askøys Rune Halsør Sulen, Henrik Kjeilen Steinseide og Jonas André Strand fikk se det gule kortet. For Os fikk Endre Brenne, Mathias Aastvedt Dahl og Thomas Stene Spilde gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Askøy har tatt poeng i fem strake hjemmekamper.

Etter lørdagens kamp er Askøy på sjetteplass på tabellen med 13 poeng, mens Os er nummer tre med 19 poeng.

Bjørn Tore Tvedt var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Os måle krefter med Førde 1. juni. Askøy møter Åsane 2 2. juni.