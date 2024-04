May Linn Kvame Slaaen sendte Stranda i føringen da hun satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og etter 40 minutter doblet Stranda ved Amalie Rusten. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-0.

Økte ledelsen

Amalie Rusten satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Stranda, og etter 52 minutters spill fullførte samme spiller sitt hattrick. To minutter senere økte Stranda ved Amalie Rusten. Fire minutter før slutt reduserte Selma Midtbust-Dyrkorn til 1-5 for Ørskog/Stordal/Skodje. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-1.

Mye å se fram til neste runde

Marcus Andreassen var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stranda spiller neste kamp mot Sykkylven 22. april, mens Ørskog/Stordal/Skodje spiller neste kamp mot Norborg/Ravn/Brattvåg.