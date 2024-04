Rekkebo sendte Neset/Aasguten i ledelsen etter 20 minutter, og Neset/Aasguten doblet ledelsen da Thomas Stinussen Vik satte inn 2-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 til pause.

Dro ifra

To minutter etter sidebytte økte Neset/Aasguten ved Henrik Aassved Fjerdingøy. Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Strindheim ved Lucas Kjelsli. Neset/Aasguten rykket ytterligere ifra da Justin Viken økte ledelsen ni minutter senere, og Rekkebo scoret igjen da han gjorde 5-1 et kvarter før full tid. Dermed endte oppgjøret 5-1.

Johan Martin Brandt og Elias Haukdal fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Håkon Hjellum dømte kampen.

22. april er det ny kamp for Neset/Aasguten. Da møter de Nidelv 2/Utleira 2. Strindheim skal måle krefter med Remyra 26. april.