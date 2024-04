Orkanger tok ledelsen ved Per Olav Jensen etter 34 minutter, men Tommy Schjølberg sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 fem minutter senere. Ved pause sto det 1-1.

Orkanger hadde grunn til å juble mot Ørland

Ørland tok ledelsen da Simon Leenen scoret noen minutter ut i andreomgangen, men Abd-Qadir Nur Abd-Qadir sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Martin Aunemo sørget for at Orkanger tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-3.

Per Olav Jensen (Orkanger) og Baste Sælevik Kjetland (Ørland) fikk begge gult kort.

Spennende runde i vente

Tom-Jøran Henriksen Solstrand var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 21. april. Ørland skal spille mot Lade, mens Orkanger møter KIL/Hemne 2.