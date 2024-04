Bremnes fikk et forsprang da Eline Alvsvåg Kallevåg satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, men to minutter senere utlignet Emilia Hevrøy Storebø for Austevoll. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Bremnes hadde grunn til å juble mot Austevoll

H. Økland sendte Bremnes foran igjen da hun satte inn 2-1 to minutter etter pause, men etter 58 minutters spill scoret Storebø for Austevoll. H. Økland scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-2 seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 3-2.

Ørjan Carlos Alberto Solbakken pådro seg gult kort.

Bremnes leder serien

Etter lørdagens kamp er Bremnes på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Austevoll ligger på andreplass med tre poeng.

Marius Hauge Sætrevik var dommer i kampen.

I neste runde skal Bremnes møte Fyllingsdalen 3, mens Austevoll møter Trott/Solid/Stord 2.