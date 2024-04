Lars Kilen sendte Lysekloster foran da han satte inn 1-0 et kvarter før pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0.

Forsvarte ledelsen etter pause

Stian Andersen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 70 minutters spill. Henrik Andersen sørget for at Lysekloster tok ledelsen igjen med sin scoring to minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-1.

Lyseklosters Jacob Bolsø og Sebastian Brudvik fikk se det gule kortet. For Arendal fikk Sander Lille-Løvø gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Lysekloster på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Arendal er nummer fire med seks poeng.

Freek van Herk var dommer i kampen.

28. april er det ny kamp for Lysekloster. Da møter de Notodden. Arendal skal måle krefter med Ørn Horten samme dag.