Kristian Bryne-Vetland sendte FLIK i føringen da han satte inn 1-0 etter 27 minutters spill, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for FLIK. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-2.

Målene rant inn

Etter 59 minutter la Nathaniel Bergsaker på til 3-0 for FLIK. FLIK var uheldig og gjorde selvmål tre minutter senere. Torridal reduserte til 2-3 da det var spilt en halv time i andre omgang. Markus Lyngsvåg Larsen scoret 4-2-målet like etterpå, og Bergsaker økte til 5-2 for FLIK sju minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-5.

Kjempet seg oppover på tabellen

Torridal og FLIK er nå begge oppe på tre poeng.

Frank Thorbjørn Dovland var dommer i kampen.

25. april skal Torridal møte Lyngdal 2, mens FLIK møter Gimletroll 2.