Jonas Søreid sendte Gauldal/Trønder-Lyn 2 i føringen et kvarter før pause, men Røhjell sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fire minutter senere. Samme mann ga Oppdal ledelsen noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Oppdal var suverene i andre omgang

Erlend Bjerke Bekken sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 63 minutters spill, og Oppdal rykket ytterligere ifra da Mikael Volden Steen økte ledelsen etter 80 minutter. Røhjell gjorde hattrick fem minutter senere, og Oppdal økte ledelsen da Trygve Solvoll satte ballen i nettet to minutter før slutt. Dermed var stillingen 6-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-1.

Oppdals Trygve Solvoll og Isak Arnsteinson Dørum fikk gult kort. For Gauldal/Trønder-Lyn 2 fikk Jo Vetle Haugen, Hans Hovin og Jonas Søreid gult kort.

Slik spilles neste runde

Rune Jenssen Skjolden var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Oppdal prøver seg mot Sokna 29. april, mens Gauldal/Trønder-Lyn 2 spiller neste kamp mot Støren dagen etter.