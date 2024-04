Nore Neset fikk en kjempestart på kampen da Ivan Brimsholm Eidsvik sendte laget sitt i føringen etter bare fire minutter. Ved pause var stillingen 0-1.

Ekspederte straffe i mål

Fana 2 gjorde 1-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Vetle Steinsland ga Nore Neset ledelsen igjen ti minutter senere, og Maximillian Johansen Hitland sørget for jubel da han satte inn 3-1 etter 61 minutters spill. Henrik Dregelid-Hawkins økte ledelsen for Nore Neset da han satte inn 4-1 rett etterpå. Fana 2 scoret 2-4 fra straffemerket fire minutter før slutt. Jakob Rabben Bøthun satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-5.

Leander Nicolai Berg Ullestad fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Carsten Andreas Lekven var kampleder.

23. april er det ny kamp for Fana 2. Da møter de Smørås 2. Nore Neset skal måle krefter med Bjarg 2 25. april.