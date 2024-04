Finnås/Bømlo fikk en kjempestart på kampen da Sondre Edvardsen Tufteland sendte laget sitt i føringen etter kun tre minutters spill, og Finnås/Bømlo doblet ledelsen da Ezekiel Timendane Sichone Finsås satte inn 2-0 like etterpå. Etter bare sju minutter scoret Finnås/Bømlo-spilleren sitt andre mål da han gjorde 3-0. Phillip Lund-Mikkelson reduserte for Rosendal i samme minutt. Finsås laget hattrick da han la på til 4-1 allerede etter ti minutters spill, og rett etterpå økte Finnås/Bømlo ved Adrian Nesse Geitung. Aron Skippervik Simonsen økte ledelsen for Finnås/Bømlo da han satte inn 6-1 etter 15 minutter, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Tufteland satte inn 7-1. Jonas Davidsen Bjørnevik satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før pause, og fem minutter senere la Finsås på til 9-1 for Finnås/Bømlo. Tufteland gjorde hattrick fem minutter før sidebytte, og gjestene rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen fire minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-11.

Finnås / Bømlo holdt stand

Simonsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 12-1 ti minutter ut i andre omgang, og Aleksander Eidesvik Våge la på til 13-1 for samme lag et kvarter før slutt. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-13.

Finnås / Bømlo klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Rosendal på 15. plass på tabellen med null poeng, mens Finnås/Bømlo er nummer to med seks poeng.

Frøya Sverresdotter Hatteberg dømte kampen.

30. april er det ny kamp for Rosendal. Da møter de Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2. Finnås/Bømlo skal måle krefter med Sveio 2. mai.