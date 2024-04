Donn 2 fikk en pangåpning på kampen da Emil Oscar Olsen sendte laget sitt i føringen allerede etter seks minutters spill, og ni minutter senere doblet Donn 2 ved Tage Erik Ackefelt. Etter 33 minutter reduserte Stian Bjørnshei Løkling til 1-2 for Randesund 2. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Axel Bodin Herlofson sørget for at resultattavla viste 3-1 sju minutter etter pause, og Mykhailo Barladym satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Donn 2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-4.

Olsen fikk gult kort.

Donn 2 klatret til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp er Randesund 2 nummer ni på tabellen med null poeng, mens Donn 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Mohamed Moadal var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Randesund 2 måle krefter med Våg 2, mens Donn 2 møter Øyestad.