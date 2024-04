Eirun Vinje ga Varden Meråker ledelsen tidlig i oppgjøret, men Linnéa Stokkan sørget for balanse i Tangmoen/Remyra/Fram-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter kun ni minutters spill. Tangmoen/Remyra/Fram tok ledelsen ved Linaker like etterpå, men Varden Meråker utlignet til 2-2 da Hanna Bjerkestrand Mjøen satte ballen i mål allerede etter ti minutter. Tangmoen/Remyra/Fram tok ledelsen igjen da Marlene Tronseth Engås scoret etter 40 minutters spill. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-2.

Dommeren pekte på straffemerket

Linaker scoret igjen da hun gjorde 4-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Tangmoen/Remyra/Fram-angriperen gjorde hattrick ti minutter ut i andre omgang. Vinje reduserte til 3-5 for Varden Meråker fire minutter senere, og gjestenes Mjøen satte inn et straffespark etter 58 minutter. Ine Bonslet sørget for jubel da hun satte inn 6-4 like etterpå, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-4 for Tangmoen/Remyra/Fram. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-4.

Slik spilles neste runde

Bård Hemming Lorentsen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tangmoen/Remyra/Fram spiller mot Flatås 18. april, mens Varden Meråker spiller neste kamp mot Vestbyen/Nationalkameratene 23. april.