Jonas Nøklegård sendte Storm i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun åtte minutter, og Løkken scoret og doblet ledelsen for Storm etter 19 minutters spill. Seks minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-0, og Kim André Tång satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 27 minutter. Johannes Basma Sætre økte til 5-0 for Storm like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Måltørke etter pause

Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Dermed viste resultattavla 5-0 da sluttsignalet lød.

Storms Emrik Haukstad og Kim André Tång pådro seg gult kort. For Herkules fikk Michael Estifanos Isak og Eirik Skaug Andersen gult kort.

Tok over sjetteplassen

Herkules har tapt de siste to kampene.

Etter mandagens kamp er Storm på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Herkules ligger på tolvteplass med null poeng.

Jan-Erik Winther var dommer.

Storm prøver seg mot Pors 2 22. april, mens Herkules spiller neste kamp mot Gulset dagen etter.