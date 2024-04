Stjørdals-Blink 2 tok ledelsen ved Jo Storvik Eriksen etter 22 minutter. Fire minutter senere ble vondt til verre for Flatanger, da Andreas Pettersen doblet ledelsen for Stjørdals-Blink 2. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Var suverene i andre omgang

Ni minutter etter pause økte Stjørdals-Blink 2 ved Borseth, og Fredrik Daling økte til 4-0 rett etterpå. Trym Reidar Lyng Fossen økte ledelsen for Stjørdals-Blink 2 da han satte inn 5-0 etter 68 minutters spill, og Borseth scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 ni minutter senere. Håvard Sandvik satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 78 minutter, og ni minutter senere fullførte Borseth sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-0.

Flatangers Karl Ivar Dahle Høstland pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Flatanger har tapt de siste to kampene.

Etter søndagens kamp er Stjørdals-Blink 2 på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Flatanger er nummer tolv med null poeng.

Lars Emil Hjelting Evjen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Flatanger måle krefter med Levanger 2 28. april. Stjørdals-Blink 2 møter Tangmoen 29. april.