Etter kun seks minutters spill var Lia uheldig og gjorde selvmål. Fredrik Gundersen utlignet for Lia etter 17 minutter, og Marius Astrup sendte Lia i føringen da han satte inn 2-1 fem minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Økte ledelsen

Etter 57 minutters spill scoret Yassir Abdirahman for Sørfjell 2. Adrian Nordby Skipar ga Lia ledelsen igjen et kvarter før full tid. Sørfjell 2s Hussein Al-Gazzi scoret selvmål fem minutter senere. Sørfjell 2 reduserte til 3-4 ved Marius Andre Dreier fem minutter før slutt. Espen Lystad Nilssen satte inn 5-3 fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-5.

Sørfjell 2s Ola Sælid Fjøsne, Hussein Al-Gazzi og Yassir Abdirahman fikk gult kort.

Lia klatrer til andreplass

Etter onsdagens kamp ligger Sørfjell 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Lia er på andreplass med sju poeng.

Oskar Frantzen Holte var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Lia måle krefter med Lillesand 2. mai. Sørfjell 2 møter Kristiansandkameratene 19. mai.