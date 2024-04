Andreas Bjørndal Gjelsvik sendte Otra i ledelsen etter et kvarters spill, og samme mann doblet ledelsen for Otra da han satte inn 2-0 et kvarter før hvilen. Benjamin Håkonsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 åtte minutter senere. Ved pause var stillingen 2-1.

Scoret på straffespark

Etter 65 minutter fikk Mandalskameratene 2 straffe, og Sebastian Dee Lindquist Johnsen satte inn 2-2-målet. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-2.

Otras Filip Degtyarev Lundgren og Andreas Bjørndal Gjelsvik fikk se det gule kortet. For Mandalskameratene 2 fikk Ibaa Alkabani og Sebastian Dee Lindquist Johnsen gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen har både Otra og Mandalskameratene 2 ett poeng.

Sondre Olsen var kampleder.

I neste runde skal Otra måle krefter med Våg 3 26. april. Mandalskameratene 2 møter Just 29. april.