Os tok ledelsen da Henrik Helland scoret etter en halv time, og Os doblet ledelsen da Håvard Stangeland Lunde satte inn 2-0 to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Kristian Hjartholm Foer satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Os, og Jakob Nøss Solskjær (Os G16) satte inn et straffespark etter 63 minutter. Lasse Skaatun la på til 5-0 for Os sju minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-0.

Poengjakten fortsetter

Roar Wold var kampleder.

21. april er det ny kamp for Os. Da møter de Lyngbø/Frøya. Nymark skal måle krefter med Gneist samme dag.