Johnny Stålberg Fossland sendte Skarphedin 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter et kvarters spill, og Aleksander Rønbeck Lunga fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter før pause. Ett minutt senere reduserte Ender Leon Blomfeldt Korkmaz til 1-2 for Tollnes 2. Ved pause sto det 1-2.

Holdt på føringen etter pause

Emil May scoret for gjestene og sørget for at stillingen var 3-1 etter et kvarter av andreomgangen. Remy Lindalen Da Silva reduserte for vertene da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-3.

Skarphedin 2s Alexander Sigurdssøn Bernås fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Aziz Seker var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skarphedin 2 spiller neste kamp mot Drangedal 23. april, mens Tollnes 2 møter Seljord to dager senere.