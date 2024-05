Skodje tok ledelsen ved en av lagets spillere etter 17 minutter, men Ingeborg Gunnarsdatter Reinseth sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 seks minutter senere. En spiller sendte Rollon/Aksla/Guard 2 i føringen da hun satte inn 2-1 etter 26 minutters spill, men Leah Emilie Myren Lianes sørget for balanse i Skodje-regnskapet da hun satte inn 2-2 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Dominerte etter hvilen

En av lagets spillere sendte Skodje i ledelsen igjen da hun satte inn 3-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og L. Lianes scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-2 fem minutter senere. Linnea Bakkom-Dokk satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 65 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-2.

Tok over fjerdeplassen

Før dagens kamp hadde Rollon/Aksla/Guard 2 vunnet fire kamper på rad.

Etter onsdagens kamp ligger Skodje på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Rollon/Aksla/Guard 2 er på tredjeplass med tolv poeng.

Rae Nogusse Zerom var dommer.

26. mai er det ny kamp for Skodje. Da møter de Sula. Rollon/Aksla/Guard 2 skal måle krefter med Langevåg 28. mai.