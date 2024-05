Leksvik fikk kampens første mål etter bare sju minutter da Emilian Sæther Nyborg satte ballen i nettet, og fem minutter senere doblet Leksvik ved Kristian Sæther Nyborg. Etter 16 minutters spill reduserte Ørland 2 ved Ragnar Espen Alviniussen. Myrabakk sørget for at resultattavla viste 3-1 fem minutter senere, og Robert Almåsbakk Bjørnebo økte til 4-1 for Leksvik et kvarter før hvilen. Myrabakk scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 sju minutter senere, og fem minutter før pause scoret Kristian Sæther Nyborg sitt andre mål da han gjorde 6-1. John Sigurd Aune økte ledelsen for Leksvik da han satte inn 7-1 fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 7-1 til pause.

Målshow i andre omgang

Samme lag rykket ytterligere ifra da Nyborg økte ledelsen to minutter etter sidebytte, og Myrabakk gjorde hattrick rett etterpå. Naod Estifanos Mesfen reduserte til 2-9 ti minutter ut i andre omgang. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Myrabakk satte inn 10-2 for vertene, og etter 68 minutter fullførte Nyborg sitt hattrick. Like etterpå var hattricket et faktum for Kristian Sæther Nyborg. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 12-2.

Leksvik beholder tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Leksvik nummer tre på tabellen med ni poeng, mens Ørland 2 er på femteplass med fem poeng.

Vegar Skogen Drilen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Ørland 2 måle krefter med Fosen 27. mai. Leksvik møter Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 28. mai.