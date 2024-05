Remyra tok ledelsen da Torstein Leikvoll Nordby scoret etter elleve minutters spill, men Benjamin Arntsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Ved pause sto det 1-1.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter ut i andreomgangen tok Malvik 2/Hommelvik 2 ledelsen ved Stellander, og Henrik Emil Karlsen gjorde 3-1 ti minutter ut i andre omgang. Fem minutter senere økte Malvik 2/Hommelvik 2 ved Stellander. Liam Vedal Berdahl reduserte til 2-4 for Remyra et kvarter før slutt. Etter 90 minutter fullførte Stellander sitt hattrick. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-5.

Remyras Henrik Jakobsen Furan og Tom Martin Amundsen Bremseth fikk se det gule kortet. For Malvik 2/Hommelvik 2 fikk Daha Towfiq Adam og Johannes Olufsen gult kort.

Malvik 2 / Hommelvik 2 klatrer til åttendeplass

Etter onsdagens kamp ligger Remyra på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Malvik 2/Hommelvik 2 er på åttendeplass med seks poeng.

Hugo Lavik var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Remyra måle krefter med Flatås 30. mai, mens Malvik 2/Hommelvik 2 møter Kolstad 2 samme dag.