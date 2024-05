Hestad ga MTG ledelsen etter 22 minutters spill, og MTG doblet ledelsen da Gregor Notøy satte inn 2-0. Emblem 2 reduserte til 1-2 ved Oliver Angeltveit etter 38 minutter. Brage Baade Hasund satte ballen i mål like etterpå for MTG og sørget for at stillingen var 3-1. Stillingen sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

MTG var suverene i andre omgang

Notøy økte ledelsen da han satte inn 4-1 åtte minutter etter pause. Stian Hellevik Nakken reduserte til 2-4 to minutter senere. Nazarii Nedilskyi satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for MTG, og etter 70 minutters spill økte samme lag ved Hestad. Samme spiller laget hattrick da han ordnet 7-2 like etterpå, og Elias Skogen Hauge økte til 8-2 for samme lag fem minutter før slutt. Tre minutter senere reduserte Emblem 2 da Kassem Mohamad Aljassem satte inn 3-8-målet. Ett minutt før slutt økte avstanden mellom lagene da Sondre Steinsvik satte inn 9-3 for MTG. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-9.

Emblem 2s Erlend Nedregård og Ahamd Ahmad Othman fikk gult kort. For MTG fikk Steinsvik gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Emblem 2 på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens MTG er nummer åtte med fire poeng.

Ian William Elkington var dommer.

I neste runde skal MTG måle krefter med Harøy/HaNo/Lepsøy 2. juni. Emblem 2 møter Harøy/HaNo/Lepsøy 10. juni.