Stian Frafjord sendte Bogafjell i ledelsen fire minutter før sidebytte. Ved pause var stillingen 1-0.

Var suverene i andre omgang

22-åringen scoret og doblet ledelsen for Bogafjell noen minutter ut i andre omgang, og Jonas Duff Gausdal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Bogafjell. Bogafjell økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet etter 58 minutters spill. Dermed var stillingen 4-0, og etter 79 minutter la Johannes Knutsen Vik på til 5-0. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 5-0.

Bogafjell leder serien

Bogafjell har vunnet fem av sine seks siste kamper.

Etter fredagens kamp ligger Bogafjell på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Randaberg 2 er på ellevteplass med seks poeng.

Sabri Cetintas var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bogafjell måle krefter med Vardeneset 2, mens Randaberg 2 møter Brodd 2.