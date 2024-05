Bardu 9er fikk et forsprang da Ranja Annie Helmersen satte inn 1-0 etter kun ti minutter, men Furuflaten utlignet til 1-1 da Kristin Hamnvik satte ballen i mål seks minutter senere. Mia Helene Lingrasmo sendte Furuflaten i føringen da hun satte inn 2-1 etter 24 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Furuflaten holdt stand

Amelie Marie Westli Nilsen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Myrhaug sendte Furuflaten i ledelsen på nytt da det var spilt et kvarter av andreomgangen, men Helmersen sørget for balanse i Bardu 9er-regnskapet da hun satte inn 3-3 etter 73 minutter. Myrhaug ga Furuflaten ledelsen igjen fem minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-4.

Topper serien

Bardu har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

Etter fredagens kamp ligger Bardu på fjerdeplass på tabellen med null poeng, mens Furuflaten er på førsteplass med ti poeng.

Vidar Tore Elvevold dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Furuflaten måle krefter med Kvaløya, mens Bardu møter Fløya.