Osen/Steinsdalen tok ledelsen ved Nordmeland bare noen minutter ut i første omgang, og Nora Storvoll scoret og doblet ledelsen for Osen/Steinsdalen allerede etter ti minutters spill. Kristian Slørdal Schei gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 like etterpå. Elmar Strand sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 29 minutter. Ved pause var stillingen 3-1.

Egge 2 / Sørlia 2 reduserte

Etter 46 minutters spill reduserte Egge 2/Sørlia 2 ved Filip Bentzen Opdahl, og fem minutter senere scoret samme spiller for Egge 2/Sørlia 2. Nordmeland scoret igjen da han gjorde 4-3 tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-3.

Ole Tristan Aabakken fikk se det gule kortet.

Egge 2 / Sørlia 2 beholdt femteplass

Etter torsdagens kamp er Osen/Steinsdalen på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Egge 2/Sørlia 2 er nummer fem med fire poeng.

Trond Sakshaug dømte oppgjøret.

26. mai er det ny kamp for Osen/Steinsdalen. Da møter de Vuku/Stiklestad. Egge 2/Sørlia 2 skal måle krefter med Vuku/Stiklestad 28. mai.