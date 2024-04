Sverre Drange Karlsen sendte Søgne foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og etter kun sju minutters spill doblet samme spiller ledelsen til Søgne. Hamad Bektari reduserte for Donn 2 rett etterpå. En spiller sørget for at resultattavla viste 3-1 etter tolv minutter. Ved pause var stillingen 1-3.

Redusering etter pause

Donn 2 reduserte til 2-3 ved Eirik Senum Nielsen etter 47 minutters spill. Jack Rafaelsen var uheldig og scoret selvmål for hjemmelaget etter 58 minutter. Sju minutter senere reduserte en av lagets spillere til 3-4 for vertene. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-4.

Søgne klatret til tolvteplass

Etter lørdagens kamp er Donn 2 nummer 13 på tabellen med ett poeng, mens Søgne er på tolvteplass med tre poeng.

Benjamin Moi var kampleder.

Donn 2 bryner seg på Randesund 3. mai, mens Søgne spiller neste kamp mot Donn dagen etter.