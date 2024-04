Sandra Aardahl Gulstad sendte Tiller i føringen et kvarter før hvilen. Christina Herseth (LSK Kvinner 2) scoret fra straffemerket åtte minutter senere. Marie Methi sørget for at Tiller tok ledelsen igjen med sin scoring etter 45 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-2.

Sikret poeng

Innbytter Aurela Imeraj sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 etter 68 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-2.

LSK Kvinner 2s Vilde Vårdal Andreassen og Christina Herseth pådro seg gult kort. For Tiller fikk Sanna Elida Høeg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er LSK Kvinner 2 på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Tiller er nummer fire med fire poeng.

Alaa Basem Alsouky var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tiller spiller mot Steinkjer 3. mai, mens LSK Kvinner 2 spiller neste kamp mot Rosenborg 2 to dager senere.