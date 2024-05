Nest-Sotra 7er tok ledelsen tidlig i kampen ved Ian Christian Datu Bull, og Nest-Sotra 7er doblet ledelsen da Stian Nordal Daae satte inn 2-0 allerede etter fire minutters spill. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Bull satte inn 3-0, og Øystein Straume Lyslo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Nest-Sotra 7er. Daae scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 etter 21 minutter, og tre minutter senere vartet Bull opp med hattrick. Sivert Hansen Andersen la på til 7-0 for Nest-Sotra 7er etter en halv time. Lagene gikk av banen på stillingen 7-0 til pause.

Målbonanza etter pausen

Ørjan Eliassen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-7 noen minutter ut i andre omgang, og åtte minutter ut i andreomgangen reduserte Arna-Bjørnar 7er til 2-7. S. Andersen satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå, og etter 53 minutter var hattricket et faktum for S. Andersen. Bull scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 10-2 ett minutt senere, og S. Andersen scoret igjen da han gjorde 11-2 to minutter før slutt. Olai Elvestad økte ledelsen for Nest-Sotra 7er da han satte inn 12-2 minuttet før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 12-2.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter søndagens kamp er Nest-Sotra nummer seks på tabellen med fire poeng, mens Arna-Bjørnar er på niendeplass med null poeng.

Kent Bjarte Træen var kampleder.

I neste runde skal Arna-Bjørnar måle krefter med Eikanger 11. mai. Nest-Sotra møter Eikanger 26. mai.