Sotra fikk en pangåpning på kampen da Thomas Nordvik sendte laget sitt i ledelsen allerede etter åtte minutter, men Oleander Iversen Gundersen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Kjøkkelvik / Olsvik / Loddefjord var suverene i andre omgang

Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord tok føringen da Theo Alexander Gabriel Marchong Egeland satte inn 2-1 noen minutter ut i andre omgang, og ti minutter ut i andreomgangen scoret Oleander Iversen Gundersen sitt andre mål da han gjorde 3-1. Yuel Muzello Tekle økte ledelsen for Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord da han satte inn 4-1 etter 57 minutters spill. Fem minutter senere reduserte Nathaniel Datu Fjæreide til 2-4 for Sotra. Etter 64 minutter scoret Theo Alexander Gabriel Marchong Egeland igjen da han gjorde 5-2, og like etterpå økte Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord ved Yuel Muzello Tekle. Den endelige stillingen i kampen ble 2-6.

Sotras Leon Fardal Hellebø og Brage Alsaker pådro seg gult kort. For Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord fikk Christian Bødtker Andersen gult kort.

Topper tabellen

Det var Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjords tredje trepoenger på rad.

Etter tirsdagens kamp er Sotra på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord ligger på førsteplass med ni poeng.

Eivind Andrè Taule Egeland dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord spiller neste kamp mot Øygarden 21. mai, mens Sotra bryner seg på Askøy to dager senere.