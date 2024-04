Kristiansen sørget for ledelse da hun satte inn 1-0-målet etter 23 minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for NTNUI 2 like etterpå. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-2.

NTNUI 2 var suverene i andre omgang

NTNUI 2-angriperen fikk sitt hattrick noen minutter ut i andre omgang, og åtte minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Kristiansen satte inn 4-0 for NTNUI 2. Hanna Kristine Fan Haugen la på til 5-0 for NTNUI 2 fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-5.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Sokna nummer sju på tabellen med tre poeng, mens NTNUI 2 er på andreplass med seks poeng.

Kristian Aune var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal NTNUI 2 måle krefter med Heimdal 28. april. Sokna møter Tynset 2 2. mai.