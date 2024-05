Hamna 2 tok ledelsen da Vetle Slettli Myklebust scoret etter elleve minutter. Ved pause sto det 0-1.

Målshow i andre omgang

Labukt scoret og doblet ledelsen for Hamna 2 noen minutter etter pause, og samme spiller økte til 3-0 for Hamna 2 etter 58 minutters spill. Hamna 2-angriperen fikk sitt hattrick sju minutter senere, og Labukt scoret igjen da han gjorde 5-0 åtte minutter før slutt. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Jakob Melsbøe satte inn 6-0 for Hamna 2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-6.

Emil André Lian fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Ken Rune Johansen var kampleder.

I neste runde skal Kvaløya 4 måle krefter med Storsteinnes 7. mai, mens Hamna 2 møter Tromsø 3 samme dag.