Bjørgan tok ledelsen ved Ivar Magnus Bakken Simonsen etter 20 minutters spill, og ti minutter senere doblet Johan Øverdal ledelsen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 etter første omgang.

Bjørgan dro i land seieren etter målrik andreomgang

David Bessaker Monkan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Bjørgan etter et kvarter av andreomgangen. Spillum reduserte til 1-3 ti minutter senere, og Spillum scoret et kvarter før slutt. Fem minutter senere utlignet Spillum til 3-3. Joakim Breivold By sørget for at Bjørgan tok ledelsen på nytt med sin scoring to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-4.

Jonathan Devik (Spillum) og Johan Øverdal (Bjørgan) fikk begge gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter mandagens kamp er Spillum nummer ti på tabellen med null poeng, mens Bjørgan er på femteplass med seks poeng.

Mats Ivar Sandmo var kampleder.

I neste runde skal Spillum måle krefter med Namsos 2 6. mai. Bjørgan møter Namsos 2 13. mai.