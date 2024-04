Inderøy 2/Verdal 2 tok ledelsen tidlig ved Yahya Abdallah, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Inderøy 2/Verdal 2 allerede etter seks minutters spill. Ett minutt senere var hattricket et faktum for Inderøy 2/Verdal 2-angriperen, og Inderøy 2/Verdal 2 økte ledelsen da Yahya Abdallah satte ballen i nettet etter 14 minutter. Dermed var stillingen 4-0. Like etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Sofie Hansen reduserte til 1-4. Yahya Abdallah økte ledelsen for Inderøy 2/Verdal 2 da hun satte inn 5-1 etter 28 minutters spill, og fem minutter senere økte hjemmelaget ved Ellinor Aas-Olsen. Lagene gikk av banen på stillingen 6-1.

Målbonanza etter pausen

Aas-Olsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for samme lag etter 51 minutter, og Signe Farbu satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Etter 59 minutters spill vartet Aas-Olsen opp med hattrick, og samme spiller la på til 10-1 for Inderøy 2/Verdal 2 fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 10-1.

Inderøy 2 / Verdal 2 klatrer til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Inderøy 2/Verdal 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Bangsund er nummer fem med tre poeng.

Morten Westvik var kampleder.

Bangsund spiller neste kamp mot Overhalla 8. mai, mens Inderøy 2/Verdal 2 møter Grong 2 12. mai.