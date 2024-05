Sortland 3 tok ledelsen da Abraham Ali Atwan Olsen scoret etter kun ni minutters spill, og Kasper Jakobsen fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Forsvarte ledelsen etter pause

Sortland 3 økte ledelsen da Terbinos Tessema satte ballen i nettet etter 60 minutter. Dermed var stillingen 3-0. Fem minutter senere reduserte Svolvær da Majd Jalal Alturkmani satte inn 1-3-målet. Armann Myhre-Olsen økte til 4-1 for Sortland 3 fem minutter før slutt. Oliver Langlete reduserte for Svolvær tre minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-2.

Sortland 3s Tobias Varg Knutsønn Rødsjøsæter fikk se det gule kortet. For Svolvær fikk Oliver Rørvik Edvardsen og Samuel Ebenezer gult kort.

Poengjakten fortsetter

Torjus Johansen Kaspersen dømte oppgjøret.

23. mai er det ny kamp for Sortland 3. Da møter de Stokmarknes. Svolvær skal måle krefter med Andenes 25. mai.