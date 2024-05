Freidig 2 tok ledelsen da Helen Skeidsvoll Solheim scoret etter 13 minutter, og Mille Høve Ødegaard fikk nettsus og doblet ledelsen for Freidig 2 fire minutter senere. Freidig 2 rykket ytterligere ifra da Tora Eide Bråten økte ledelsen et kvarter før hvilen, og rett etterpå la Solheim på til 4-0 for Freidig 2. Iselin Hansen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 24 minutters spill, og samme lag økte ledelsen da Bråten satte ballen i nettet sju minutter senere. Dermed var stillingen 6-0. Ødegaard satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag to minutter før pause, og like etterpå scoret Hansen sitt andre mål da hun gjorde 8-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 8-0.

Dominerte etter hvilen

Etter 46 minutter vartet Ødegaard opp med hattrick, og Kaia Stensvold økte til 10-0 for vertene tre minutter senere. Mira Klingenberg økte ledelsen da hun satte inn 11-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Hansen gjorde hattrick like etterpå. Elisabeth Havig la på til 13-0 for hjemmelaget etter 62 minutters spill, og ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Klingenberg satte inn 14-0 for vertene. Bråten laget hattrick da hun ordnet 15-0 etter 70 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 15-0.

Klatret til tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Freidig 2 på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Hitra er nummer seks med null poeng.

Irfan Hussaini var kampleder.

22. mai er det ny kamp for Freidig 2. Da møter de Leksvik. Hitra skal måle krefter med Klæbu samme dag.