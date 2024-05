Amalie Hafte ga Flekkefjord en tidlig ledelse i kampen før det første minuttet var omme, og to minutter senere doblet Malene Aleksandra Birkeland ledelsen. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Flekkefjord etter tolv minutters spill, og Hafte satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Flekkefjord. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Helene Aagenes satte inn 5-0 for Flekkefjord, og Mari Walskaar Ramsli økte ledelsen da hun satte inn 6-0 etter 23 minutter. Helene Eike Østrem la på til 7-0 for Flekkefjord fire minutter senere, og Ramsli scoret sitt andre mål da hun gjorde 8-0 etter 32 minutters spill. Sju minutter senere la Aagenes på til 9-0 for Flekkefjord, og fem minutter før pause var hattricket et faktum for Ramsli. 18-åringen scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 11-0 like etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 0-11.

Flekkefjord var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang fullførte Hafte sitt hattrick, og Østrem økte til 13-0 etter 63 minutter. Ramsli satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere, og Flekkefjord rykket ytterligere ifra da Hafte økte ledelsen etter 71 minutters spill. Samme spiller økte ledelsen for Flekkefjord da hun satte inn 16-0 fire minutter senere, og Flekkefjord økte ledelsen da Helenah Reimers-Hanssen Zaubi satte ballen i nettet etter 77 minutter. Dermed var stillingen 17-0. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Anne Årstad Gursli satte inn 18-0, og minuttet før full tid scoret Zaubi sitt andre mål da hun gjorde 19-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-19.

Flekkefjords Thale Litlehei Fosse fikk se det gule kortet.

Flekkefjord topper serien

Etter onsdagens kamp ligger Kristiansandkameratene på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Flekkefjord er på førsteplass med tolv poeng.

Bart Frans Flora Mertens var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kristiansandkameratene møter Vindbjart 22. mai, mens Flekkefjord spiller neste kamp mot Otra tre dager senere.