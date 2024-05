Mosjøen 2 fikk en kjempestart på kampen da Sofia Kristin Jørgensen sendte laget sitt i ledelsen etter kun fem minutters spill, og to minutter senere doblet Leonore Madelen Storjord ledelsen til Mosjøen 2. Keilin Pedersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Mosjøen 2 etter 15 minutter, og Leonore Madelen Storjord scoret igjen da hun gjorde 4-0 like etterpå. Et kvarter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Jørgensen satte inn 5-0 for Mosjøen 2. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Leonore Madelen Storjord, og Jørgensen laget hattrick da hun ordnet 7-0 åtte minutter etter hvilen. Hjemmelaget økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 8-0. Henriette Bjørnsgård reduserte for Vega etter 57 minutters spill. Leonore Madelen Storjord satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå, og samme spiller scoret sitt femte mål i kampen da hun gjorde 10-1 et kvarter før slutt. Mosjøen 2 rykket ytterligere ifra da Leonore Madelen Storjord økte ledelsen fire minutter senere. Bjørnsgård reduserte til 2-11 for Vega tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 11-2.

Tok steg på tabellen

Det var årets første seier for Mosjøen 2.

Etter lørdagens kamp er Mosjøen 2 nummer to på tabellen med tre poeng, mens Vega er på sjetteplass med null poeng.

Bjørn Steffen Breirem var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Mosjøen 2 spiller neste kamp mot Sport Torghatten 2 21. mai, mens Vega spiller mot Rana/Gruben 2 26. mai.