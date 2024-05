Sidat Ceesay ga Urædd 2 ledelsen allerede etter ni minutter, og Urædd 2 doblet ledelsen da 17-åringen satte inn 2-0 ti minutter senere. Etter 27 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Ange Junior Gonty Teah satte inn 3-0 for samme lag. Elias Kaalstad reduserte til 1-3 ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-1.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Åtte minutter etter pause fikk Skiens Grane straffe. Bauan Jalal Marouf scoret fra krittmerket. William Kristiansen satte ballen i mål etter 77 minutter. Seks minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Fredrik Wines Østby reduserte til 3-4, og Marouf sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-4.

Urædd 2s Isak Køhler, Magnus Botten, Sigurd Holst, Gidewon Medhane Kidane og Marwan Yassin Abdi fikk gult kort. For Skiens Grane fikk Viljar Nybøe-olsen gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Etter søndagens kamp er Urædd 2 på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Skiens Grane er nummer tre med fire poeng.

Adnan Hussein Ali var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Urædd 2 spiller neste kamp mot Storm 2 26. mai, mens Skiens Grane spiller neste kamp mot Brevik.