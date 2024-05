Kristian Jeremias Støylen Sæhle sendte Bergen Nord 2 i føringen etter 27 minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-1.

Sikret seieren

Even Evjen Amble doblet ledelsen for bortelaget da han satte inn 2-0 etter 62 minutter. Tristan Ahmer reduserte for Osterøy 2 etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-2.

Osterøy 2s Jonas Gerhardsen fikk se det gule kortet.

Topper serien

Osterøy 2 har gått poengløse av banen i tre strake kamper.

Etter søndagens kamp ligger Osterøy 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Bergen Nord 2 er på førsteplass med ni poeng.

Christian Bakkelid Veiberg dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bergen Nord 2 måle krefter med Kjøkkelvik, mens Osterøy 2 møter Rosendal.