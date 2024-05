Hinna 3 tok ledelsen ved Dawid Bednarski etter et kvarter, og like etterpå doblet Mubarak Oladamilola Ayinde Ajetunmobi ledelsen til Hinna 3. Bjerga satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hinna 3 etter 33 minutter, og Hinna 3 økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet seks minutter senere. Dermed var stillingen 4-0. Stillingen sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4.

Dominerte etter pause

Fem minutter etter sidebytte økte gjestene ved Omar Aboujamous, og Mads Aarrestad økte ledelsen for samme lag da han satte inn 6-0 etter 57 minutters spill. Alexander Solvang Paparazzo la på til 7-0 for Hinna 3 åtte minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-7.

Hinna 3 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Randaberg 2 nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Hinna 3 er på topp i serien med ni poeng.

Selçuk Y?lmaz dømte kampen.

I neste runde skal Hinna 3 måle krefter med Austrått 3 30. mai. Randaberg 2 møter Austrått 3 6. juni.